Mosca chiude in positivo, MOEX a +0,84%

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Borsa di Mosca, l'unica aperta oggi in Europa. L'indice MOEX in rubli ha guadagnato lo 0,84% a 2.424,99 punti, ancora lontano dai valori superiori ai 3.400 punti pre-invasione dell'Ucraina. L'indice l'RTS in dollari ha segnato +1,53% a 955,46 punti. I migliori titolo sono stati Novatek (+4,2%), Polyus (+4%) e NLMK PAO (+3,3%). I peggiori sono stati Petropavlovsk (-14,9%), PIK Group (-4,2%) e Ozon (-3,8%).



Il tasso di cambio ufficiale del dollaro per il fine settimana e il lunedì, fissato dalla Banca centrale russa, è sceso a 80 rubli, quello dell'euro a 87 rubli.







