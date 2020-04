Addio a Salvatore Mancuso, fondatore del gruppo Equinox e protagonista della finanza internazionale

A dare l'annuncio sulla propria pagina Facebook, il fratello Bruno Mancuso, sindaco del comune messinese di Sant'Agata Militello. «Ciao fratellone, un destino infame ti ha strappato alla vita. Hai dato luce e gioia alla mia vita. Sei stato il mio faro, la mia guida. Sei stato immenso», scrive.

Addio al finanziere Salvatore Mancuso, originario di Sant'Agata Militello e protagonista della finanza nazionale. Presidente per un periodo del Banco di Sicilia, la sua ultima creazione è stata un fondo di investimento Equinox.Mancuso si è spento nella notte, nella casa milanese, stroncato da un male incurabile che gli era stato diagnosticato soltanto pochi mesi fa. Il suo percorso era partito dalla Cassa di Risparmio di Messina, per poi diventare manager del gruppo Rodriquez, prima società siciliana ad approdare in Borsa. Mancuso ha ricoperto importanti incarichi anche in Alitalia, dove è stato vicepresidente, oltre che membro del consiglio di amministrazione Enel.