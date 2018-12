Morto George H.W. Bush Senior 41° Presidente degli Stati Uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -. Era da tempo seriamente ammalato, costretto su una sedia a rotelle, perché colpito dal Morbo di Parkinson. Nello scorso aprile era deceduta la moglie Barbara, all'età di 93 anni, con la quale era stata sposata 73 anni.George Bush Senior,avvenuta nell'aagosto precedente. L'annuncio della morte del padre è stato dato dal figlio Gerge W. Bush, a sua volta Presidente degli Stati Uniti per due mandati.A causa della malattia, Bush Senior negli ultimi anni era stato ricoverato più volte in ospedale.. Trump, nelle primarie 2016 aveva sconfitto l'altro suo figlio, Jeb Bush, rivale nella corsa alla Casa Bianca.George H.W. Bush, eroe della seconda Guerra mondiale e poi imprenditore nel settore del petrolio che lo ha reso miliardario,per la morte di George H.W. Bush è stato espressoDello stesso tenore le parole dei suoi successori democratici alla Casa Bianca,. "Sarò per sempre grato per l'amicizia creata - ha diffuso con un messaggio Bill Clinton - eL'ex Governatore della California,per la scomparsa di George Bush Senior: "Questa sera dovremmo tutti prenderci un minuto per guardare al cielo e offrirgli un silenzioso ringraziamento".: "Abbiamo perso un grande americano. Ha insegnato a tutti la leadership, il sacrificio e il decoro".