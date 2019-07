Morto Andrea Camilleri, aveva 93 anni

(Teleborsa) - Dopo un periodo di ricovero al Santo Spirito di Roma, precisamente da giugno, alle 8.20 di questa mattina si è spento il noto scrittore siciliano Andrea Camilleri all'età di 93 anni. L'ospedale, con una nota, comunica che "le condizioni sempre critiche di questi giorni si sono aggravate nelle ultime ore compromettendo le funzioni vitali. Per volontà del maestro - si legge nel bollettino - e della famiglia le esequie saranno riservate ma verrà reso noto dove portare un ultimo omaggio".



Regista teatrale e sceneggiatore, è entrato nel cuore delle persone nei primi anni Novanta, con l'avvento dei romanzi del Commissario Montalbano, che sono stati venduti in oltre 30 milioni di copie e tradotti in ben 120 lingue.





