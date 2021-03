17 Marzo 2021

(Teleborsa) - Fideuram Italia R, gestito da Luigi Degrada, per il quinto anno consecutivo è il fondo vincitore nella categoria Azionari Italia dei Morningstar Award 2021. Da 15 anni, i Morningstar Awards, i cui vincitori sono stati svelati oggi in modalità digitale, premiano i fondi e gli asset manager che hanno creato valore per i sottoscrittori non solo nell'anno appena trascorso, ma con continuità nel quinquennio, sulla base di una metodologia rigorosa e condivisa in tutta Europa.

"Il premio Morningstar – ha commentato Gianluca Serafini, ad e dg di Fideuram Asset Management – dimostra come Fideuram Asset Management SGR possa contare su professionisti di talento che operano in mercati sempre più sfidanti e difficili, soprattutto in questi ultimi mesi, duramente segnati dalla pandemia. Il premio, assegnato a Luigi per la quinta volta consecutiva, è la dimostrazione che il nostro è un modello vincente, duraturo e in linea con il nostro obiettivo: dare valore agli investimenti. A Luigi e a tutti i gestori va il mio più sentito ringraziamento".