Morgan Stanley, Upgrade per Ultragenyx Pharmaceutical e Ironwood Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Alcune big del settore farmaceutico nel mirino di Morgan Stanley. La banca d'affari Newyorkese ha infatti modificato il proprio giudizio su due società americane del settore. Nonostante entrambe abbiano avuto un Upgrade da parte dell'istituto statunitense, non si salvano dalle sorti nefaste che sta vivendo in giornata il mercato americano.



La prima azienda analizzata da Morgan Stanley è stata la Ultragenyx Pharmaceutical che ha visto cambiare il rating sul proprio titolo da Equal Weight a Overweight, evento che non ha però sorretto una caduta delle contrattazioni che lo interessavano a 67,01 dollari, con un rosso del 2,13%. Sorte anche peggiore quella subita da Ironwood Pharmaceuticals che, pur passando ad un giudizio Equal Weight lascia il 3,61% e contratta a 12,81 dollari.







