Morgan Stanley brilla sulla scia dei conti

(Teleborsa) - Morgan Stanley chiude il terzo trimestre con un risultato pari a 2,1 miliardi di dollari e un utile per azione è pari 1,17 dollari. Nello stesso periodo dello scorso anno la banca ha riportato un risultato pari a 1,8 mld (0,93 dollari per azione). Battute le attese degli analisti che attendevano un EPS di 1,01 dollari.



I ricavi netti si arrivano a 9,9 miliardi, contro i 9,2 mld dello stesso trimestre dello scorso anno.



Sulla scia dei buoni risultati, alla Borsa di New York il titolo di Morgan Stanley sale del 4,38%. © RIPRODUZIONE RISERVATA