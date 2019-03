© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - ", a partire dal cambiamento demografico, l'invecchiamento della popolazione, la decrescita della natalità, l'assottigliamento della fascia dei giovani e una maggiore richiesta di assistenza".A dirlo è, presidente del Consiglio di gestione di UBI Banca a margine della presentazione del secondo rapporto "Welfare for People" realizzato da UBI Banca e ADAPT a Milano. Il tema è particolarmente rilevante anche per il peso economico., cifra non dissimile da quello che c'è in Germania e in Francia intorno agli 80 miliardi e che sale addirittura a 150 milioni in Gran Bretagna".Per questo "ed è quello che UBI sta facendo, forte dell'esperienza del proprio welfare aziendale. UBI è la prima banca a proporre soluzioni di welfare aziendale in un'ottica di partecipazione con le aziende per creare un ecosistema e dare una fascia di protezione a tutte le nuove esigenze", conclude.