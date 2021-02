© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Le domande di adesione allesono oltre 2,7 milioni, per un valore di circa 300 miliardi, e arrivano a quota 136,8 miliardi lebancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. I finanziamenti concessi attraversoarrivano a 21,2 miliardi, per un totale di 1.498 operazioni, di cui 1.491 semplificate e 7 ordinarie.Sono i dati diffusi dallacostituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE.La Banca d'Italia stima che, in termini di importi, circa ilo comunicazioni relative alle moratorie siadalle banche, pur con differenze tra le varie misure. Il 4% circa è stato sinora rigettato, mentre la parte restante è in corso di esame. I due terzi degli importi delle moratorie richieste e approvate dalle banche da marzo 2020 sono ancora in essere. Questa percentuale è più elevata per le moratorie di legge rispetto a quelle promosse dagli intermediari o loro associazioni (80% e 49%, rispettivamente).Le domande provenienti da, a fronte di prestiti per 190 miliardi. Per quanto riguarda le, le richieste (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 153 miliardi. Le 60 mila adesioni alla moratoria promossa dall'ABI hanno riguardato oltre 17 miliardi di finanziamenti alle imprese. Lehanno riguardato prestiti per 96 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto oltre 200 mila domande di(accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Lerivolte alle famiglie hanno raccolto 574 mila adesioni, per circa 27 miliardi di prestiti.Le richieste di finanziamento pervenute agli intermediari ai sensi dell'art. 13 del DL Liquidità (Fondo di Garanzia per le PMI) sono, a 1,57 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 130 miliardi, secondo la rilevazione settimanale della Banca d'Italia. La percentuale di prestiti erogati è in ulteriore crescita. In particolare, al 29 gennaio è stato erogato circa il 94% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo (art. 13, lettera m).Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) hanno segnalato che sono complessivamente 1.703.969 le richieste di garanzie pervenute alnel periodo dal 17 marzo 2020 al 9 febbraio 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 136,8 miliardi di euro. In particolare, le domande arrivate e relative alle misure introdotte con isono 1.696.376 pari ad un importo di circa 136,0 miliardi di euro. Al 10 febbraio sono state accolte 1.692.379 operazioni, di cui 1.684.989 ai sensi dei Dl Cura Italia e Liquidità.