(Teleborsa) - Sono oltre, per un valore di circa, le domande di adesione alledall'inizio dell'emergenza Covid-19, mentre superano quota 128 miliardi le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraversosono state concesse garanzie per, per un totale di 1.449 operazioni.Sono i risultati, al 15 gennaio, della rilevazione periodica dellacostituita per promuovere l'attuazione delleper far fronte all'emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d'Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e SACE.La task force stima che circa ilo comunicazioni relative alle moratorie sia già statodalle banche, pur con differenze tra le varie misur, il 4% è stato sinora rigettato e la parte restante è in corso di esame.Più in dettaglio, le domande provenienti darappresentano il 43% del totale, a fronte di prestiti per 191 miliardi. Per quanto riguarda le, le richieste ai sensi dell'art. 56 del DL Cura Italia (quasi 1,3 milioni) hanno riguardato prestiti e linee di credito per 154 miliardi. Le 62 mila adesioni alla moratoria promossa dall'ABI hanno riguardato 18 miliardi di finanziamenti alle imprese.Le domande dellehanno riguardato prestiti per 95 miliardi di euro. Le banche hanno ricevuto oltre 200 mila domande di sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio pari a circa 94 mila euro. Le moratorie dell'ABI e dell'Assofin rivolte alle famiglie hanno raccolto 572 mila adesioni, per circa 27 miliardi di prestiti.Le richieste di finanziamento pervenute agliai sensi dell'art. 13 del DL Liquidità (Fondo di Garanzia per le PMI) sono continuate a crescere nella prima metà di gennaio, a 1,56 milioni, per un importo di finanziamenti di oltre 128 miliardi. Al 15 gennaio è stato erogato oltre il 93% delle domande per prestiti interamente garantiti dal Fondo.Il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale (MCC) segnalano invece che sono 1.669.752 le richieste di garanzie pervenute alnel periodo dal 17 marzo 2020 al 26 gennaio 2021 per richiedere le garanzie ai finanziamenti in favore di imprese, artigiani, autonomi e professionisti, per un importo complessivo di oltre 133,6 miliardi di euro.