Moratoria prestiti: 1,6 milioni domande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Salgono ale domande di adesione allepere richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati alQuesti i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla Task Force costituita per promuovere l'attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19, di cui fanno parteLa Banca d'Italia, si legge in una nota, ha avviato una rilevazione statistica presso le banche, riguardante sia le misure governative di cui ai decreti leggesia le iniziative volontarie. Sulla base di dati preliminari, al 24 aprile sono pervenute oltre 1,6 milioni di domande o comunicazioni di moratoria su prestiti per quasiOltre il 43% delle domande provengono dalle imprese (a fronte di prestiti per 120 miliardi). Le quasiomande delle famiglie riguardano prestiti perPoco più di 50.000 domande hanno riguardato la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa (accesso al cd. Fondo Gasparrini), per un importo medio di circaSi stima che circa ildelle domande o comunicazioni relative alle moratorie sia già stato accolto dalle banche;circa è stato sinora rigettato:la parte restante.Piena operatività anche per, lo strumento diper sostenere le imprese italiane colpite dall'emergenza Covid-19. Sono stati realizzati i primipresentati da due banche diverse e sono attualmente in corso circada parte delle banche per altrettante operazioni di finanziamento per un valore complessivo di circaUna volta terminata l'attività di istruttoria, costruzione dei pool e conseguente delibera, le banche presenteranno le richieste a SACE che ha fornito le garanzie nell'arco di