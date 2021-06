Mooney lancia T-Ricarica per ricaricare credito carte prepagate

Martedì 29 Giugno 2021, 13:00

(Teleborsa) - Mooney, la prima azienda di proximity banking & payments in Italia, nata dall'accordo tra SisalPay e Banca 5 (Gruppo Intesa Sanpaolo), continua a perseguire con successo la sua missione di semplificare e rendere accessibili a tutti le principali operazioni di pagamento e transazionali. E' in questa direzione che nasce il servizio T-Ricarica, il primo servizio instant per ricaricare le principali carte prepagate con IBAN italiano sfruttando la rete di di 45mila punti vendita di Mooney.

Il funzionamento è semplice: dall'app Mooney è possibile generare sul proprio smartphone oppure sul sito mooney.it un QR Code (Codice T-Ricarica) con il quale effettuare le ricariche direttamente presso il punto vendita, anche senza avere con sé la carta prepagata. T-Ricarica consente di effettuare la ricarica della carta anche a chi non conosce o si è dimenticato l'IBAN della carta da ricaricare, inserendo semplicemente il numero di telefono del beneficiario, e rispondendo ad un SMS entro 4 ore dall'effettuazione della ricarica.

Il costo del servizio è di 1 euro (in promozione dal 1/07 al 30/09) ed è possibile disporre fino a circa 1.000 euro per singola operazione al giorno e circa 2.000 euro al mese.

"Dall'attento ascolto dei nostri clienti e della nostra rete, abbiamo reso T-Ricarica un servizio veloce, sicuro e comodo. Innovazione e digitalizzazione, anche nel punto vendita, sono gli elementi chiave alla base dell'offerta sempre più completa di Mooney", afferma Emilio Petrone, Amministratore Delegato Mooney.