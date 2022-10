Mooney in partnership con MyBank: il bonifico istantaneo dal tabaccaio

(Teleborsa) -, la prima realtà di proximity banking & payments in Italia, si arricchisce di nuovi eterogenei servizi con la sigla di, la soluzione paneuropea per pagare e incassare con, irrevocabile e precompilato. Il servizio MyBank è statoe quindi la rete di oltre bMooney potrà ora effettuare pagamenti in modalità account-to-account, con importantiI titolari di tabacchi, bar ed edicole del network Mooney, infatti, potranno: dopo l'autenticazione per accedere all'area riservata e la scelta dell'importo desiderato, sarà sufficiente selezionareper autorizzare il trasferimento fondi dal proprio conto bancario e"Essere stati selezionati per rendere le operazioni di un'importante realtà come Mooney ancora più sicure e tempestive è per noi motivo di entusiasmo. L'assenza di limiti di plafond, l'informazione in tempo reale e l'irrevocabilità del bonifico rendono MyBank uno strumento che, in linea con la filosofia Mooney, genera valore per tutte le parti coinvolte nella transazione", commenta, CEO di PRETA, la società che ha sviluppato e gestisce la soluzione MyBank."Innovazione e sicurezza sono da sempre parte integrante delle nostre strategie ed è in questa cornice che si iscrive anche la partnership con un partner pan-europeo quale MyBank", afferma, General Manager Commercial & Banking Services di Mooney.