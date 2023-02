Mooney raggiunge quota 1 milione di carte prepagate

Sono un milione, 561 mila nel solo 2022, le carte prepagate emesse da Mooney, società attiva nei servizi di pagamento controllata da Enel e Intesa Sanpaolo.

La carta Mooney, attiva sul circuito Visa, è uno strumento attivabile e gestibile in maniera completa tramite un’app dedicata (scelta finora da oltre 700 mila utenti) e può essere ricaricata in tempo reale in uno degli oltre 45 mila punti vendita Mooney. La carta viene utilizza principalmente per acquisti online (58%), ma anche nei negozi (42%), può essere usata tramite smartphone grazie a Google Pay, può inviare e ricevere bonifici su Iban italiano e può essere utilizzata per prelevare presso i distributori automatici di contante (Atm) in Italia e all’estero. Permette quindi ai cittadini un’esperienza pienamente “phygital” che contempla l’attivazione e l’utilizzo dei servizi sul canale digitale e su quello fisico, senza particolari limitazioni.

“Il traguardo raggiunto da Mooney così velocemente nel mercato delle carte prepagate è motivo di grande soddisfazione non solo perché premia il nostro impegno, ma anche perché ha contribuito in maniera concreta a migliorare e semplificare, nel segno dell’inclusività finanziaria, la vita di tanti cittadini – ha affermato Francesco Maldari, General Manager Payment Services & Operations Mooney –. Il nostro obiettivo è quello di proseguire lungo il percorso di evoluzione delle carte prepagate rendendole sempre più ricche di servizi esclusivi e di funzionalità per guidare e anticipare i trend che vedono gli strumenti di pagamento elettronico sempre più utilizzati dagli italiani”.