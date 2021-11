Mooney attiva un servizio digitale per le donazioni del Terzo Settore

(Teleborsa) - Nasce una rete di pagamenti digitale per il Terzo Settore, che potrà gestire le somme raccolte con le donazioni in modo sicuro, veloce e tracciabile, grazie ad una piattaforma ad hoc creata da Mooney, la prima realtà italiana di Proximity Banking & Payments. L'iniziativa è frutto dell'attenzione di Mooney verso la responsabilità sociale d'impresa.

"Un importante progetto che mette il fintech al servizio del Terzo Settore e testimonia il nostro impegno verso la responsabilità sociale con azioni concrete", ha affermato Emilio Petrone, CEO Mooney.

Il nuovo servizio per il Terzo settore consentirà ai cittadini di effettuare donazioni, entro certi limiti, grazie ad un QR code generato a seguito di un messaggio (mail, whatsapp o sms) inviato dalla ONLUS di riferimento. Inoltre, i volontari potranno pagare, entro i previsti limiti, comodamente in bar, tabacchi ed edicole convenzionate Mooney le somme raccolte in contanti nelle diverse iniziative. Un servizio di reportistica avanzato a disposizione delle ONLUS registra l'andamento delle campagne e le transazioni in tempo reale.

Salvatore Borgese, General Manager Commercial & Banking Services Mooney parla di "una rivoluzione" nel mondo del Terzo Settore ed annuncia che "a breve sarà inoltre possibile donare direttamente dal proprio mobile, attraverso la App Mooney, per usufruire di un'esperienza anche fully digital".

Prima realtà ad utilizzare il nuovo servizio è la Fondazione Dynamo Camp Onlus, che offre gratuitamente programmi di Terapia Ricreativa a bambini e adolescenti affetti da malattie croniche e alle loro famiglie.