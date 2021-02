© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Lae le sue conseguenze economiche e sociali hanno, riportando l'attenzione dei policymaker, degli investitori e delle aziende sulle azioni volte a sostenere unae le tematiche ambientali, cui saranno inevitabilmente collegati anche laed il merito creditizio. E' quanto rilevanell'ultimo rapporto "2021 outlook – Stimulus, transparency and policy alignment to amplify ESG trends".Le principali economie cercheranno dcon lo sforzo di lungo termine per ridurre le emissioni di carbonio. Istanno collegando i fattori ambientali agli aiuti concessi o focalizzando l'attenzione sullo sviluppo di servizi e tecnologie a basse emissioni di carbonio, come il trasporto elettrificato. "L'efficacia delle politiche governative volte a sostenere posti di lavoro e redditi - sottolinea il rapporto - ed i nuovi settori emergenti dopo la pandemia".Lemondiali si stanno già adeguando e la loro capacità dandrà ulteriormente acuire le implicazioni creditizie della transizione energetica. Lha recentemente aumentato il suo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra per il 2030 al 55% dal 40% precedente. Il programma presentato al Congresso del nuovo Presidente degli Stati Unitindica un primo target al 2025 quale primo passo verso l'obiettivo "net zero" al 2050 e la decarbonizzazione del Settore energetico statunitense entro il 2035. Una serie di ordini esecutivi di Biden ha subito allineato gli Stati Uniti agli obiettivi climatici internazionali. La, dal canto suo, ha aumentato i suoi impegni per il 2030 nella revisione del PianoLa maggiore trasparenza sulle tematiche ESG - sottolinea Moody's -ed il valore degli asset nei settori ad alto rischio. L'attenzione crescente agli standard di sostenibilità ed ai requisiti dell'informativa finanziaria e corporate sottoporranno i flussi di capitali ad un. "Ci aspettiamo che questo inizi ad avere maggiore influenza sulle decisioni di investimento a tutti i livelli, dalle banche agli asset manager, ai consumatori", afferma l'agenzia.Sotto il profilo della, infine, Moody's attende che leconducano ad un importante ricambio nei Board, mentre molti Paesi e l'UE si preparano ad introdurre linee guida per nuovi standard di sostenibilità nella corporate governance.