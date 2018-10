M5S e Lega replicano a Moody's. Salvini: «Andremo fino in fondo». Di Maio: «Un'Italia con un risparmio solido»

«Il responso di Moody' s lo accolgo con un grande sorriso, ce l'aspettavamo. Ad ogni modo si parla di un'Italia con un risparmio solido». Così il vicepremier Luigi Di Maio, commenta il declassamento dell'agenzia di rating di ieri.



E il vicepremier Matteo Salvini aggiunge: «Il governo andrà avanti nonostante le agenzie di rating, i commissari europei e qualche incomprensione interna. Faccio esercizio yoga per superarli. Siamo qui per rispondere ai problemi degli italiani, non per far saltare i governi nè per farci impaurire dalle agenzie di rating che in passato hanno clamorosamente dimostrato di fallire i loro giudizi come falliranno questa volta. È una buona manovra e andremo fino in fondo».