Moody's rivede crescita Italia a zero: rischio stagflazione

(Teleborsa) - L'agenzia di rating, in linea con il peggioramento dell'outlook globale per il 2023, prevedendo per il nostro Paese unarispetto al 2,7% indicato per il 2022.Nel 2023 la crescita del PIL italiano sarà nulla - segnala l'ultimo report dell'agenzia internazionale - a causa dell'influenza esercitata da una serie di fattori quali la, lae l'elevata"L'economia italiana registrerà una crescita zero nel 2023, dopo un'espansione attesa del 2,7% quest'anno", spiega Moody's Investors Service, citando anchecioè di una situazione in cui l'inflazione si associa ad un periodo recessivo e ad una elevata disoccupazione, laddove in cicli normali la crescita dei prezzi dovrebbe associarsi ad una crescita briosa dell'economia.Nel report, l'agenzia di rating ha, riducendoda "stabile", poiché l'aumento dei prezzi e le politiche di normalizzazione delle banche centrali nei prossimi 12-18 mesi avrannosul merito di credito di imprese e famiglie e quindi sullo, indebolendo la qualità dei prestiti e la redditività ed innescando la formazione di nuovi"Dopo più di un decennio di condizioni creditizie favorevoli, alimentate da tassi di interesse bassi e abbondante liquidità- sottolinea il report - il ciclo del credito è rapidamente cambiato e i rischi stanno aumentando in tutto il settore del credito, con una probabile accelerazione delle insolvenze ed una liquidità che rimarrà scarsa".Ovviamente,non sarà lo stesso ovunque e si stima che(Repubblica Ceca, Germania, Ungheria, Polonia e Slovacchia), salvando Austria e Regno Unito.