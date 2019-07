© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, tanto che ", a fronte di un picco del 17% nel 2015". A dirlo èche in una nota sottolinea come "dal 2016 le banche italiane hannoattraverso 21 transazioni,", ossia il Fondo di Garanzia sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze.Il dato, seppur positivo, non basta a rafforzare la. L'agenzia di rating ha sì ricordato i "70 miliardi di Npl venduti direttamente a investitori", ma ha rimarcato che, nonostante i miglioramenti che hanno riguardato in particolare i 5 principali istituti - Unicredit, Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Mps e Ubi - "".In tutto ciò, conclude il rapporto Moody's, la, richiedendo maggiori accantonamenti sia sulle sofferenze nuove che su quelle esistenti", cosa che "nei prossimi anni".