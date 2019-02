(Teleborsa) - "'Ci aspettiamo che la crescita economica dell'Italia resti anemica nel 2019" con un PIL in crescita dello 0,4% quest'anno e dello 0,8% nel 2020". Lo afferma l'agenzia di rating Moody's, in un rapporto sull'andamento dell'economia mondiale, prevista in rallentamento nel prossimo biennio.



"'L'incertezza politica in Italia resterà elevata" nel 2019 - spiegano gli analisti - e "c'è il rischio di una crescita molto più debole di quanto anticipato nelle nostre stime".



Il trend è atteso in miglioramento solo lievemente per il nostro Paese, nel 2020, quando il PIL salirà dello 0,8%.



"Uno dei motivi principali per una più debole attività economica - spiegano da Moody's - è stata il calo della domanda interna innescato da un calo della fiducia e da più stringenti condizioni finanziarie sulla scia di un aumento degli spread". © RIPRODUZIONE RISERVATA