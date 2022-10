Moody's migliora rating di Aeroporti di Roma a Baa2 con outlook negativo

(Teleborsa) -, società del gruppo Atlantia che gestisce gli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. L'azione di rating riflette l'aspettativa di Moody's secondo cui la continua ripresa del traffico consentirà ad ADR di migliorare la performance operativa e finanziaria con metriche tendenti a livelli commisurati al rating Baa2. L'da positivo, riflettendo il vincolo del rating sovrano.L'agenzia di rating prevede che il traffico passeggeri negli aeroporti di Roma nel 2022 sarà inferiore di circa il 35% rispetto ai livelli pre-pandemia e i volumi non si riprenderanno completamente almeno fino al 2025. Tuttavia, ADR "è entrata nella crisi del coronavirus con un", viene sottolineato.Il rating di ADR è comunque(Ba1 stabile) dal 2018, quando il gruppo Atlantia è stato soggetto a persistenti rischi di ribasso e pressioni politiche a seguito del crollo del viadotto Polcevera a Genova. Più recentemente, nell'aprile 2022, il rating di Atlantia è stato aggiornato per riflettere la rimozione di tali rischi dopo il completamento dell'accordo transattivo con il governo italiano e la(Ba1 positivo).Moody's prevede che "il rafforzamento delle metriche creditizie di ADR sarà sostenuto dalla, ma anche da un graduale". Tuttavia, "permangono incertezze sulla ripresa del traffico, dato il deterioramento delle condizioni macroeconomiche in Europa".Sottolineando che le crescenti pressioni inflazionistiche potrebbero limitare il miglioramento degli utili operativi di ADR nei prossimi anni, Moody's riconosce che "la società ha unagrazie alla sua forte posizione di liquidità e alla capacità di ridurre le spese in conto capitale e ritardare la ripresa dei dividendi".