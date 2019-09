(Teleborsa) - Non è arrivato nella giornata di ieri venerdì 6 settembre, come si attendevano i mercati, il giudizio sull'Italia dell'agenzia di rating Moody's che ha deciso di rinviare l'esame sul nostro Paese. In una nota l'agenzia Usa ha infatti informato di aver aggiornato il suo calendario .



Per quanto riguarda l'Italia, dunque, il calendario dei giudizi riparte il 25 ottobre quando si pronuncerà la statunitense S&Poor's. © RIPRODUZIONE RISERVATA