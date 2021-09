Moody's, crescita USA traina PIL Europa quattro volte più di quella cinese

Martedì 21 Settembre 2021, 13:30

(Teleborsa) - Il rimbalzo dell'economia degli Stati Uniti ha un impatto molto maggiore sull'economia europea rispetto alla ripresa cinese, con effetti positivi sul credito sovrano e quello delle società europee e sovrani. Lo afferma un nuovo report di Moody's Investors Service, che analizza gli effetti della crescita dei due giganti mondiali su Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito.

Moody's stima che un aumento permanente dell'1% del PIL degli Stati Uniti porterà a un ulteriore aumento dello 0,8% del PIL in Europa, mentre un aumento dell'1% del PIL della Cina aumenterà il PIL europeo di appena lo 0,2%. "La crescita degli Stati Uniti ha un effetto molto maggiore sul PIL europeo rispetto alla crescita della Cina - ha commentato Jorge R. Valez, vicepresidente senior di Moody's e autore del rapporto - Questo perché gli Stati Uniti sono il partner commerciale più grande dell'Europa e anche per il livello più elevato di sincronizzazione delle condizioni finanziarie e del ciclo economico tra Stati Uniti ed Europa".

Dopo i contraccolpi della pandemia sofferti nel 2020, Moody's ora prevede una crescita del PIL in termini reali del 6,5% quest'anno per gli Stati Uniti e dell'8,5% per la Cina. "Gli effetti di ricaduta saranno positivi sul credito per gli emittenti europei, in particolare per i settori orientati all'esportazione, a causa del probabile aumento della domanda per i loro prodotti e servizi - si legge nel rapporto dell'agenzia di rating - Questi effetti derivano dal commercio, dai legami finanziari e dalla sincronizzazione dei cicli economici e delle posizioni politiche".

Dal punto di vista dei bilanci degli Stati membri, Moody's sottolinea che una maggiore crescita in Europa si tradurrà in maggiori entrate per i governi, alleviando anche alcune esigenze di spesa, come i sussidi di disoccupazione.