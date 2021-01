© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - C'è attesa per il Consiglio di Amministrazione di Banca MPS, che dovrebbe esaminare oggi e forse approvare ilda sottoporre al parere della vigilanza della BCE. Si parla di undi capitale di circadi euro, non legato al Cet1, ma di, secondo quanto emergerebbe dal piano approvato a dicembre e non ancora presentato al mercato.E per porre rimedio a questo fabbisogno, secondo Milano Finanza, si starebbero mettendo a punto: un1 per un importo di circa 500 milioni ed unda 1,5 miliardi da realizzare nel corso dell'anno. Una struttura compatibile con le esigenze di capitale, che richiederebbero di reperire circa 300 milioni entro fine marzo e fino a 1,8 miliardi entro la fine del 2021.Il tema finanziario sarà ovviamente legato anche alla durata esul business e allead una aggregazione.La data room nelle scorse settimana sarebbe andata deserta e sulla strada che conduce adc'è più di un ostacolo, non ultimo quello della, la cui posizione al riguardo è ancora da chiarire. Secondo gli analisti di Banca IMI l'operazione "rimane altamente probabile" per la banca di piazza Gae Aulenti, "sebbene MPS non sia l'unica opzione".Ladella banca senese, dunque, apparee potrebbe subire unopiù o meno lungo, anche a causa dell'attuale, che non esclude un turnover al MEF.