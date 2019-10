Sostenibilità, il Gruppo Montenegro punta a essere "plastic free" e 100% riciclabile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo Montenegro scommette sulla sostenibilità ambientale. Il suo obiettivo è diventare un'azienda "plastic free 100% recycle". La società italiana, attiva nel settore alimentare e delle bevande alcoliche, ha lanciato un percorso di sostenibilità ambientale sviluppato in più aree aziendali.Il primo progetto, #PlasticFreeCompany, ha come scopo quello di eliminare tutta la plastica utilizzata nel consumo di bevande nelle sedi del gruppo tramite l'installazione di macchine che filtrano l'acqua degli acquedotti. In questo modo si può avere quindi gratuitamente acqua di qualità da bere, utilizzando bicchieri di carta o borracce in acciao inox che verranno regalate ai collaboratori. Inoltre, in bicchierini e i cucchiaini di plastica delle macchinette del caffè verranno sostituiti con bicchieri di carta, cucchiaini in legno e tazze in ceramica per la consumazione di tisane e infusi.#100%Recycle è invece un'iniziativa che punta a incentivare la raccolta differenziata, posizionando nuovi raccoglitoriin punti comuni degli uffici e degli stabilimenti ed eliminando tutti i cestini dei rifiuti indifferenziati. In questo modo sarà anche possibile rendere maggiormente efficienti le operazioni di raccolta e favorire un maggior utilizzo di materiali riciclati per tutelare l'ambiente.«Abbiamo iniziato a porre le basi di un nuovo percorso che ci porterà a essere sempre più una 'Green Company', dando il via ai primi progetti nell'ambito dei nostri spazi lavorativi. Azioni semplici e concrete perché crediamo che la vera differenza la faccia il nostro agire quotidiano», spiega l'amministratore delegato del gruppo Marco Ferrari.