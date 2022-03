Monrif, ricavi e mol in crescita nel 2021

(Teleborsa) - Il Gruppo Monrif ha registrato nell'esercizio 2021 Ricavi consolidati per 149,5 milioni di euro rispetto ai 144,3 milioni dell'esercizio precedente con un incremento del 3,6%



Il Margine operativo lordo consolidato di 12,2 milioni si confronta con i 7,7 milioni registrati al 31 dicembre 2020. L'EBITDA Margin è pari all'8,2% dei ricavi consolidati (5,4% al 31 dicembre 2020).



L'Indebitamento finanziario netto consolidato per il Gruppo (ante IFRS 16) è di 54,9 milioni rispetto ai 51,1 milioni registrati al 31 dicembre 2020.



Il Risultato netto delle attività in funzionamento evidenzia una perdita consolidata di Euro 3,1 rispetto la perdita consolidata di Euro 8,4 milioni del 2020.