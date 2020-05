Monrif/Poligrafici Editoriale, stipulato atto di fusione

(Teleborsa) - Monrif e Poligrafici Editoriale hanno stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Poligrafici in Monrif, dopo che si sono verificate le condizioni alle quali era subordinato il perfezionamento dell'operazione.



Con eccezione del rilascio da parte degli istituti finanziari con i quali Monrif e Poligrafici hanno in essere dei contratti di finanziamento dell'espressa preventiva autorizzazione alla Fusione, che si prevede avverrà nel contesto della sottoscrizione degli accordi relativi alla definizione della nuova struttura dell'accordato bancario per il gruppo facente capo a Monrif.



Il perfezionamento della Fusione e` condizionato, entro il 30 giugno 2020, all'avveramento della predetta condizione.



Inoltre, il perfezionamento della Fusione è condizionato, entro il 30 giugno 2020, alternativamente alla pubblicazione del documento di esenzione, alla pubblicazione, a seguito di comunicazione da parte di Consob del provvedimento di approvazione, del prospetto informativo

relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni Monrif di nuova emissione a servizio del rapporto di cambio.



Le operazioni di Poligrafici saranno imputate al bilancio dell'Incorporante a decorrere dal 1° gennaio 2020. Parimenti, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno dal 1° gennaio 2020.



