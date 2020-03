Monrif, i risultati del 2019

(Teleborsa) - Monrif chiude il 2019 con ricavi consolidati pari a 174,6 milioni rispetto a 200,1 milioni dell'esercizio precedente che includevano però per 20,8 milioni le plusvalenze realizzate con le cessioni immobiliari.



Il Margine operativo lordo consolidato è di 12,2 milioni rispetto a 31,8 milioni del 2018 che includeva proventi non ricorrenti netti per 20,2 milioni.



La Perdita di periodo di attesta a -4,3 milioni dopo avere accantonato circa 4 milioni ai fondi rischi per le operazioni di ristrutturazione aziendale conseguenti i prepensionamenti dei dipendenti dei settori poligrafici, grafici e giornalistici. L'impatto sul risultato di periodo

dall'applicazione dell'IFRS 16 è stato negativo per 0,7 milioni.



Indebitamento finanziario netto consolidato è di 46,2 milioni (al netto dell'effetto di 45,4 milioni derivante dalla applicazione dell'IFRS 16) in riduzione di 2,2 milioni rispetto a 48,4 milioni registrati al 31 dicembre 2018.