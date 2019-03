Monrif e Poligrafici Editoriale chiudono il 2018 in utile

(Teleborsa) - Risultati 2018 in miglioramento per Poligrafici Editoriale, la società che edita Quotidiano Nazionale, e per la controllante Monrif.



Poligrafici chiude il 2018 con ricavi pubblicitari per 52,6 milioni (+0,6%), con un incremento della raccolta nazionale del 4,8% e della pubblicità online del 4,8%. I ricavi editoriali si attestano a 96,4 milioni (102,5 milioni nel 2017). L'esercizio chiude con un utile netto consolidato di 0,5 milioni di euro contro una perdita di 2,9 milioni di euro del 2017.



Per Monrif si registrano ricavi consolidati a 200,1 milioni, di cui 20,8 milioni relativi a plusvalenze per cessioni immobiliari, contro i 182 milioni dell'esercizio precedente. Il risultato dell'esercizio registra un utile consolidato di 11,3 milioni, rispetto alla perdita consolidata di 3,7 milioni del 201.