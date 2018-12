Monrif brinda alla cessione del Royal Hotel Carlton di Bologna

(Teleborsa) - Monrif ha perfezionato con Finanziaria Internazionale Investments SGR S.p.A. (Finint), società di gestione del risparmio del FIA Immobiliare riservato denominato "Euripide", partecipato al 100% dal Gruppo Cattolica, il contratto di vendita dell'immobile ad uso alberghiero Royal Hotel Carlton di Bologna.



Contestualmente la controllata Emiliana Grandi Alberghi S.r.l. ha sottoscritto con Finint un contratto di locazione per la durata di venti anni per la gestione dell'attività alberghiera.



Il controvalore dell'operazione è stato pari a 32.890.000 euro e determinerà per il Gruppo Monrif una plusvalenza lorda consolidata di oltre 18 milioni di euro e la conseguente totale estinzione dei due mutui ipotecari di residui 4,1 milioni di euro.



Ottima la chiusura del titolo Monrif a Piazza Affari: +16,30%.



© RIPRODUZIONE RISERVATA