1 Minuto di Lettura

Mercoledì 23 Giugno 2021, 15:30







(Teleborsa) - L'assemblea di Monrif, gruppo editoriale quotato sul MTA, ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, così come proposto dal CdA nella seduta del 30 aprile 2021.



Via libera anche all'approvazione della politica di remunerazione per l'esercizio 2021 e alla determinazione del compenso dei componenti del consiglio di amministrazione per l'anno in corso.