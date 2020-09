Monnalisa, prima boutique in India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Monnalisa inaugura la sua prima boutique monomarca nel lussuoso THE CHANAKYA, mall che offre raffinate shopping experience e una selezione dei più prestigiosi marchi del lusso internazionali.La boutique, circa 80 mq con il nuovo format del brand ispirato all'alta artigianalità italiana – pareti capitonné, lampadari di cristallo, appenderia shabby chic, rappresenta per Monnalisa un importante traguardo, raggiunto in collaborazione con un partnerlocale. The Chanakya si trova nella zona delle ambasciate, una delle più esclusive della capitale."Le vendite retail costituiscono uno dei pilastri dell'economia del gigante indiano" - commenta Christian Simoni, amministratore delegato -. "E' importante essere in un Paese che costituisce una delle prime cinque destinazioni globali del retail, dalle grandi potenzialità anche in termini di e-commerce. Contiamo sull'interesse che le nuove generazioni dimostrano verso i prodotti a riconoscibilità globale e verso il segmento luxury europeo e sulle grandi potenzialità costituite dalla crescita della classe media".