Monnalisa e Chiara Ferragni siglano accordo di licenza

(Teleborsa) - Firmato un accordo di licenza pluriennale tra Chiara Ferragni e Monnalisa, azienda leader nel settore del childrenswear di alta gamma.

L'accordo - spiega una nota - ha l'obiettivo di far crescere worldwide, nel segmento moda bambina 0-10 anni, il brand fondato da Chiara Ferragni, attraverso la struttura e l'esperienza di Monnalisa, che con i suoi 52 anni di storia, è distribuita in più di 60 Paesi, con oltre 500 punti vendita multibrand - tra i quali i più famosi deparment store del mondo - e con 48 monobrand in selezionatissime location del lusso internazionale.

La prima collezione frutto del nuovo corso di licenza del brand, sarà quella dedicata alla FALLWINTER 2021/2022.

L'accordo di licenza, della durata di 5 anni, sarà multicanale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA