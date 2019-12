Monnalisa, concluso programma acquisto azioni proprie

(Teleborsa) - Monnalisa comunica che in data 15 dicembre 2019 si è completato il programma di acquisto azioni proprie avviato in data 16 gennaio 2019, sulla base della delibera assembleare del 15 giugno 2018, durante il quale sono state acquistate n. 18.075 azioni della Società.



Alla data odierna (17 dicembre 2019), la holding operativa del Gruppo Monnalisa leader nel settore della realizzazione di abbigliamento di alta gamma per bambini, possiede n. 18.075 azioni proprie, pari allo 0,35% del capitale sociale.



In rosso il titolo quotato all'AIM Italia: -2,44%.