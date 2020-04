Monnalisa avvia produzione mascherine per bambini

(Teleborsa) - Monnalisa, società quotata sul mercato AIM Italia e leader nel settore dell'abbigliamento per bambini di alta gamma,, avvia una speciale produzione di marcherine per i più piccoli: mascherine chirurgiche TNT per uso individuale, in un formato confortevole, adattato all'anatomia dei più piccoli, lavabili, sterilizzabili e riutilizzabili.



Il primo lotto è stato consegnato al reparto pediatrico dell'Ospedale San Donato. Un secondo lotto è previsto per la prossima settimana, a favore di una casa famiglia del territorio, operazione charity in sinergia con AIAF - Associazione Italiana Avvocati di Famiglia - sede di Arezzo.



