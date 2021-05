31 Maggio 2021

(Teleborsa) - L'Assemblea degli azionisti di Monnalisa ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 ivi inclusa la copertura della perdita di esercizio, pari a complessivi Euro 4.544.205, mediante utilizzo degli utili degli esercizi precedenti portati a nuovo. Nel corso dell'Assemblea è stato altresì presentato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, che ha chiuso con una perdita netta di Euro 7.812.699 di cui Euro 6.717 di competenza di terzi.

L'Assemblea ha nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione della Società in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023: Piero Iacomoni (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Christian Simoni, Matteo Tugliani, Leonardo Luca Etro, tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A, e Fabrizio Dosi, tratto dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 5,73% del capitale sociale. Il Dott. Leonardo Luca Etro ed il Dott. Fabrizio Dosi hanno dichiarato il possesso dei requisiti di indipendenza e sono stati positivamente valutati da CFO SIM S.p.A. in qualità di Nominated

Adviser di Monnalisa.

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha inoltre nominato, con il meccanismo del voto di lista, i seguenti componenti del nuovo Collegio Sindacale in carica fino all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023: Marco Mainardi (in qualità di Presidente), Fabrizio Rossi (sindaco effettivo), Tania Frosali (sindaco supplente) - tutti tratti dalla lista presentata dal socio di maggioranza Jafin Due S.p.A., titolare di n. 3.900.000 azioni pari al 74,48% del capitale sociale di Monnalisa S.p.A - e Alessandra Pederzoli (sindaco effettivo) e Alberto Sodini (sindaco supplente), tratti dalla lista di minoranza presentata in via congiunta dagli azionisti Anima SGR S.p.A., gestore del fondo Anima Iniziativa Italia; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; insieme titolari di n. 300.000 azioni ordinarie di Monnalisa, pari al 5,73% del capitale sociale.