Monnalisa annuncia una concession da El Corte Inglés di Barcellona

(Teleborsa) - Monnalisa, azienda attiva nel settore del childrenswear di fascia alta, continua la sua espansione anche in Europa, con un taglio del nastro a El Corte Inglés di Barcellona, nella centralissima piazza Catalunya. La Concession, la terza presso i celebri grandi magazzini che si posizionano ai primi posti per volume d'affari in Europa e nel mondo, segue quella di ECI Marbella, Puerto Banus e di ECI Madrid, Serrano., ha commentato il nuovo traguardo: ", peraltro a un mese di distanza da quello di Harrods:, con una clientela esigente che apprezza molto la nostra offerta sofisticata e romantico contemporanea. I department store del lusso ci consentono, con il loro alto traffico, grande visibilità e, grazie alla distintività delle nostre collezioni, ottime performance".In Spagna il brand vanta una presenza molto fidelizzata con le storiche boutique dirette di Madrid, Calle Coello e di Barcellona, Pau Casals.