Monnalisa annuncia nuova apertura a Taiwan

(Teleborsa) - Prosegue senza soste l'espansione di Monnalisa nell'Asia Pacific, mercato considerato fortemente strategico. La società attiva da oltre 50 anni nel settore del childrenswear di fascia alta comunica l'avvio delle attività, dopo le recenti aperture a Guam e Istanbul - nell'isola di Taiwan, una delle migliori piazze dell'intera Asia e quindi Paese di elezione per l'espansione del brand di childrenswear.



La nuova apertura è uno space presso Shin Kong Mitsukoshi Nanxi Store One, mall che sorge nella capitale Taipei. Per Monnalisa è una opportunità coerente con la propria strategia retail che prevede una forte selezione delle location da presidiare, in termini di tipologia di clientela, brand mix e resa al mq. Mitsukoshi vanta infatti un'offerta di oltre 1.900 brand e una rete di 21 punti vendita nell'isola, che attira oltre 100 milioni di visitatori l'anno. © RIPRODUZIONE RISERVATA