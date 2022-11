Monitor for Circular Fashion: la circolarità della moda verificata su otto progetti pilota

(Teleborsa) -grazie al Report annuale del, un osservatorio che è parte die powered by, lanciato nel 2020 per offrire uno sguardo d'insieme sulla sostenibilità del sistema moda italiano.a volutorispetto adnel settore della moda: dai jeans in cotone bio alla t-shirt che si ripara, dalla borsa che si ricicla alla scarpa che si cuce a casa, senza dimenticare la shopper in tessuto riciclata, gli articoli in pelle riciclata, lo zaino bimateriale (poliammide e gomma) e le custodie per tablet riciclate da materiali industriali. Tutti progetti valutati in base alla"Per il secondo anno presentiamo i risultati del Monitor for Circular Fashion che si è rivelato uno strumento quanto mai vincente per misurare in modo adeguato i livelli di maturità circolare delle più importanti realtà che operano nel campo della moda, un settore cruciale per il Paese", ha dichiarato, Responsabile della sostenibilità di Enel X, ricordando che "le aziende del fashion si stanno sempre più orientando verso scelte di business in linea con la transizione ecologica, ma c'è ancora tanto da fare in termini di efficienza energetica ed autogenerazione da fonti rinnovabili"."La caratteristica principale dell'economia circolare - afferma il manager - è quello diper le aziende. Bisogna qundi trovare delle soluzioni win-win e la metodologia sviluppata negli ultimi cinque anni, che si chiama, e che contiene all'interno schemi di certificazione accreditati presso Accredia, permette didell'azienda, ma anche diattraverso una serie di soluzioni, prevalentemente energetiche, che portano a migliorare il livello di circolarità".Il Report traccia leimplementate nei progetti pilota, partendo dalle linee guida dettate dall'UNECE (United Nations Economic Commission for Europe (): essere; contenere, senza fornire ai consumatori informazioni ingannevoli sugli aspetti di sostenibilità di un prodotto, di un processo o dell'azienda;del prodotto, del processo o dell'azienda; essere affidabile e supportato da prove documentali;per consentire al pubblico di comprendere le prove che sostanziano le dichiarazioni.La conferma dell'importanza di applicare questi principi per i claim di sostenibilità è stata confermata daidi PwC e SDA Bocconi School of Management, che ha coinvolto i consumatori sul tema e sulle pratiche di greenwashing.da applicare nel momento in cui si progetta un prodotto di moda circolare, radunandoli(durabilità, riutilizzabilità, riparabilità, riciclabilità),(uso di sostanze chimiche, rilascio di microfibre) e(utilizzo di input rinnovabili, riciclabili o riciclati, uso efficiente delle risorse…)."La gestione della sostenibilità e della circolarità richiede un approccio olistico: concentrarsi solo sul fine vita sarebbe un errore che rafforza il sistema lineare", commenta, Direttore del Monitor for Circular Fashion SDA Bocconi School of Management, individuando nell'eco-design una "opportunità che abbiamo per accelerare la transizione verde nei prossimi anni".Alla luce degli esiti del Report, il Monitor for Circular Fashionper le aziende che vogliono essere pioniere della transizione circolare nel settore moda:tramite KPI;per claim di sostenibilità affidabili in funzione anti-greenwashing; Fareattraverso l'innovazione tecnologica per accelerare la transizione; Fareattraverso la collaborazione.Nei prossimi mesi e anni verranno esplorate nuove catene del valore per coprire passo dopo passo tutte le catene del valore del settore Tessile, Abbigliamento, Pelle e Calzature. Le aziende invitate a partecipare al Monitor for Circular Fashion devono soddisfare i seguenti criteri: sistema di rendicontazione della sostenibilità allineato ad uno standard nazionale o internazionale; disponibilità di governance per la gestione della sostenibilità; allineamento agli obiettivi dell'Agenda 2030 con misurazioni periodiche.