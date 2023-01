Monete da 2 euro, alcune possono valere migliaia di euro: quali sono le più ricercate (e preziose)

Avete due euro nel portafoglio o nel salvadanaio? Beh, correte a controllare perchè alcune monete di questo taglio possono valere davvero una fortuna! Molto apprezzate dai collezionisti, vengono rivendute a prezzi esorbitanti. Secondo Actu.fr, il valore di alcune monete può raggiungere quasi i 3.000 euro. Ecco quali.

Errori che valgono una fortuna

C'è la moneta da 2 euro coniata nel 2008 in Germania. La sua specificità? Contiene un errore: i confini dei paesi dell'Unione Europea dell'epoca non sono tracciati. Questo modello ha solo 30.000 copie.

Ci sono poi le due euro coniate nel 2007 a Monaco. Quell'anno furono estratte 20.000 monete in occasione del 25° anniversario della morte di Grace Kelly. Queste copie, sulle quali compare il profilo della Principessa di Monaco nel 1956, potrebbero valere qualche centinaio di euro.

Altra moneta da 2 euro: quella della Finlandia del 2004 , prodotta in un milione di esemplari in occasione dell'allargamento dell'Unione Europea a dieci nuovi Stati membri. Vale circa 60 euro.

Molto ricercate dai collezionisti sono anche le monete da 2 euro messe in circolazione nel 2004 per il 75° anniversario della fondazione dello Stato della Città del Vaticano. Ci sono solo 85.000 copie nel mondo. Vale circa 100 euro.

Un'altra moneta da 2 euro che questa volta arriva dall'altra parte dei Pirenei. Emessa nel 2012 in occasione del decimo anniversario dell'Euro, questa moneta commemorativa spagnola è stata stampata in 8 milioni di esemplari. Fin qui niente di eccezionale. Solo che da 70.000 a 100.000 unità hanno un errore nella dimensione delle stelle che appaiono sul bordo: sono un po' più grandi del normale. Un'anomalia che ne aumenta il valore.

Infine le monete da 2 euro di San Marino, coniate nel 2004 . Ne furono prodotte 110.000 unità. Al suo centro è stato colpito il busto del famoso numismatico italiano Bartolomeo Borghesi, circondato dal suo nome. Questo raro oggetto tra i 200 ei 300 euro.