Mondo TV, vola in Borsa. Azionista Bertozzi supera soglia 20%

(Teleborsa) - Giuliana Bertozzi azionista di maggioranza relativa della Mondo TV ha superato la soglia del 20% del capitale sociale. Secondo quanto comunicato dall'azionista al Gruppo Mondo TV, gli acquisti sono stati eseguiti perché considerati "un valido investimento ai valori attuali delle azioni Mondo TV".



La Bertozzi, inoltre, "non esclude che gli acquisti possano continuare nei prossimi sei mesi", ma ha chiarito che non intende modificare l'assetto di controllo e gestionale della società. L'azionista di maggioranza relativa ha infatti espresso la propria fiducia nel management attuale e ha sottolineato che non intende integrare né modificare gli organi di amministrazione e controllo della Società.



Grazie a questa notizia, il titolo Mondo TV ha spiccato il volo oggi in Borsa a segna un rialzo del 7,86% a 1,468 euro.



