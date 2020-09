Mondo TV, verso co-produzione con tedesca Toon2Tango

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha concordato con Toon2Tango di mettere in produzione entro l'anno il primo tra i progetti che hanno sviluppato congiuntamente nell'ambito dell'accordo di cooperazione annunciato a giugno 2019.La serie - spiega una nota - sarà prodotta in CGI, sarà composta da 26 episodi da 26 minuti ciascuno, e sarà realizzata con un budget globale di circa Euro 7,2 milioni da dividere in parti sostanzialmente uguali dai partner: i partner sono altresì impegnati nell'attuare la strategia di vendita e sono fiduciosi di portare a bordo alcune importanti emittenti televisive come co-investitori.Inoltre Toon2Tango ha informato la Mondo TV, all'interno dei propri accordi strategici, che per il primo tra i programmi per i quali le due parti agiscono come co-distributori e di cui Mondo TV non è co-produttore (cfr. comunicato stampa del 6 marzo 2020) è entrato nella fase di pre-produzione: pertanto la Mondo TV potrà accelerare e intensificare la propria attività distributiva del programma stesso.L'effetto combinato dei due eventi sopra richiamati potrà essere un'dei prossimi anni per la Mondo TV.