Mondo TV, vende messa in onda in Ucraina di quattro prodotti library classica

(Teleborsa) - Mondo TV annuncia la conferma di un nuovo accordo di syndication (ossia accordi di distribuzione presso emittenti televisive free-tv locali) con la società LLC CAT con sede a Kiev, per la concessione in licenza dei diritti di diffusione c.d. freeto-air sul primo canale nazionale ucraino di quattro prodotti della library classica della Mondo TV.



La licenza avrà durata di un anno e mezzo fino a luglio 2021 ed è concessa senza vincolo di esclusiva.



Al di là del dato economico, in sé non significativo - spiega una nota - l'accordo conferma la ripresa della vendibilità della library classica della Mondo TV nei territori dell'est Europa.











