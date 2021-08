Mondo TV, valore della produzione semestre a 17,5 milioni

1 Minuto di Lettura

Giovedì 5 Agosto 2021, 13:15







(Teleborsa) - Il valore della produzione nel primo semestre di Mondo TV si attesta a circa 17,5 milioni di euro, e l'Ebitda a circa 12 milioni, con un incremento rispettivamente del 35% e del 45% rispetto al valore della produzione ed all'Ebitda al 30 giugno 2020.



Per effetto dei dati preconsuntivi consolidati al 30 giugno 2021 esaminato dal CdA l'utile netto è previsto in crescita rispetto al risultato nel medesimo periodo del 2020.



Outlook

Per l'intero 2021 il valore della produzione è atteso pari a 35 milioni e l'ebitda a 24,6 milioni.