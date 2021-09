Mondo TV, terza stagione Robot Trains su piattaforme digitali in Nord America

1 Minuto di Lettura

Martedì 14 Settembre 2021, 11:15







(Teleborsa) - Mondo TV ha sottoscritto con Janson Media, società con sede a new York (https://www.janson.com/about), un contratto di licenza e distribuzione in Nord America (USA e Canada) della terza stagione della serie Robot Trains.



La licenza ha ad oggetto i diritti VOD e digital della serie e consentirà quindi a Janson Media di distribuire la serie su tutte le piattaforme digitali in Nord America per un periodo di 7 anni; Janson Media annovera tra i propri clienti Netflix e Amazon e tutte le principali piattaforme che sono tutte tra i propri obiettivi per Robot Trains.

Janson Media è già distributore della seconda stagione dei Robot Trains, coprodotta da Mondo TV e il gruppo coreano CJ&M, in virtù di un accordo stipulato con il partner coreano: alla luce dei buoni risultati ottenuti dalla distribuzione della seconda stagione, la licenziataria ha acquisito anche la terza stagione attualmente in produzione.



La licenza prevede il pagamento di un importo "minimo garantito", interessante ancorché non significativo, e prevede soprattutto il pagamento di royalties sulla base delle vendite e del traffico generato in Nord America dalle visualizzazioni degli episodi della serie.