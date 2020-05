Mondo TV sigla accordo per canale bambini su Samsung TV

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto un'intesa con Samsung per il lancio in autunno di un canale interamente dedicato ai bambini sotto il brand "Mondo TV" all'interno del servizio Samsung TV Plus, offerto in bundle sugli apparecchi Samsung in Italia.



La collaborazione prevede un sistema di condivisione dei ricavi pubblicitari (revenue share) derivanti dall'offerta di più di 50 film e oltre 20 serie tra i programmi della Mondo TV all'interno del servizio. Il contratto prevede una durata di un anno.



La società si dice impossibilitata a fare previsioni certe dei ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria connessa al canale, ma sottolinea che l'accordo ha alte potenzialità, soprattutto alla luce della crescita del servizio in Italia grazie alla diffusione dei dispositivi Samsung nel nostro paese.



(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA