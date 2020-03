Mondo TV sigla accordo con tedesca Toon2Tango

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto uncon la società tedesca, la recente joint venture fondata da Hans Ulrich Stoef e Jo Daris con sede a, per la distribuzione diattualmente in produzione da parte di terzi.Mondo Tv si occuperà, in stretta collaborazione con Toon2Tango, che menterrà un ruolo principale in Germania, Austria e Svizzera, delladei due programmi ad eccezione dei territori della Scandinavia e del Benelux, quanto ad un progetto, e del Regno Unito, Irlanda e Canada, quanto al secondo progetto.La distribuzione avrà ad oggetto(e quindi tutti i diritti di sfruttamento audiovisivo)(con esclusione dei diritti di Master Toy che rimangono riservati a Toon2Tango con ripartizione in ogni caso della commissione).La commissione concordata tra le parti e da Toon2tango con i proprietari dei due brand, e che deve essere mantenuta riservata, sarà ripartita tra Mondo TV e Toon2Tango alla luce della loro intensa cooperazione nella distribuzione. Uniche eccezioni alla regola della ripartizione sono i territori dell'Italia, che rimane al 100% alla Mondo, e della Germania, Austria e Svizzera che rimangono al 100% alla Toon2Tango.