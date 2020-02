Mondo TV, rinsalda alleanza strategica con tedesca Toon2Tango

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV ha raggiunto un nuovo accordo con la società tedesca Toon2Tango GmbH, la nuova impresa fondata da Hans Ulrich Stoef, ex CEO di m4e e Chairman di Studio 100, per lo sviluppo di tre nuovi progetti congiunti nell'ambito dell'accordo di cooperazione strategica annunciato lo scorso 20 giugno 2019.Lo fa sapere la stessa società "ad integrazione dei comunicati del 20 giugno 2019, del 9 ottobre 2019 e del 28 ottobre 2019".Lo sviluppo - spiega una nota - prevede la realizzazione delle grafiche principali, di un arco narrativo, alcune sceneggiature e soggetti e una presentazione della proprietà intellettuale sottostante a due dei nuovi progetti, il cui titolo deve ancora essere definito, nonché di un progetto con titolo provvisorio "Fantasy Factory" in sostituzione del progetto "Oonah" annunciato lo scorso 28 ottobre 2019 e che si è deciso di non portare avanti. L'integrazione conferma peraltro i termini essenziali dell'accordo di cooperazione del 20 giugno 2019.. La società precisa peraltro che "le parti hanno concordato l'integrale recupero di quanto già pagato dalla Mondo TV per Oonah per cui non si prevedono ulteriori esborsi da parte di Mondo TV per lo sviluppo di Fantasy Factory".Mondo TV precisa altresì che "i progetti oggetto dello sviluppo saranno portati in produzione solo laddove le prevendite dovessero garantire una copertura del budget di produzione per un ammontare almeno pari a 2,4 milioni di euro per progetto".