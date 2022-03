Mondo TV, RAI pre-acquista la serie Annie & Carola

Lunedì 21 Marzo 2022, 12:45







(Teleborsa) - Mondo TV, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione per la TV e il cinema, ha sottoscritto un nuovo contratto con la RAI per il pre-acquisto di 26 episodi della serie animata "Annie & Carola", la cui coproduzione con Mondo TV Studios e MB Producciones è in fase di lancio con l'avvio delle pre-produzione. L'accordo prevede la concessione di licenza esclusiva per un periodo di 7 anni dalla data di completamento degli episodi per i diritti Free Tv, Pay tv, Pay per view, VOD e diritti ancillari per il territorio italiano.



"Questo accordo ha una grande rilevanza per il gruppo Mondo TV in quanto supporta in maniera importante il budget di produzione dei primi 26 episodi della serie animata", sottolinea la società. I primi 26 episodi della serie dovrebbero essere completati e consegnati a RAI entro il primo semestre 2023.







(Foto: © Piotr Adamowicz/123RF)