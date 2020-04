Mondo TV, primo trimestre in utile per Mondo TV Iberoamerica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Mondo TV Iberoamerica, controllata spagnola di Mondo TV, ha chiuso il primo trimestre 2020 con unche si attestaa Euro 1.128.818 rispetto a Euro 110.954 del primo trimestre 2019 con unL'Ebitda è di 756.500 (Euro 199.249 nel primo trimestre 2019 segnando un +279%) e l'è pari a 641.010 (Euro 68.410 nel primo trimestre 2019 segnando un +837%). Il periodo si è chiuso con undi 621.950 euro rispetto alla perdita di 52.456 nel primo trimestre del 2019.Migliora ulteriormente la sua situazione finanziaria patrimoniale. Il ratio di liquidità (1,32) ed il capitale circolante netto (positivo per Euro745.855) raggiungono il loro livello più alto dalla creazione del Gruppo, mentre il debt ratio scende al suo livello minimo (2,01).Lapresenta un indebitamento netto per Euro 2.543.834 in leggera flessione rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 2.350.396), per effetto della diminuzione della cassa per le spese operative.da 7 minuti ciascuno, "Nina y Olga", con la produttrice italiana Enanimation: la nuova produzione prevede un piano di pre-produzione di 12 mesi ed un investimento di quasi un milione di euro, in virtù del quale il Gruppo Mondo TV Iberoamerica acquisira il 25% dell'IP e il 100% dei diritti di sfruttamento in Spagna.